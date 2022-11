Karen Bass verkozen tot eerste vrouwelijke burgemeester van Los Angeles

De Californische stad Los Angeles krijgt na acht jaar een nieuwe burgemeester. Politica Karen Bass wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. Ze versloeg Rick Caruso, een miljardair en projectontwikkelaar die meer dan 100 miljoen dollar aan eigen vermogen in de race had gegoten.

Caruso heeft Bass inmiddels gebeld om haar te feliciteren, meldt The New York Times. Bass wordt de 43ste burgemeester in de geschiedenis van de miljoenenstad aan de westkust van de VS en volgt Eric Garcetti op, die zijn zinnen heeft gezet op een ambassadeurspost in het buitenland.

De race in Los Angeles was omstreden omdat projectontwikkelaar Caruso tot zeer kort geleden geregistreerd stond als Republikein en in het verleden flinke bedragen doneerde aan zeer conservatieve Republikeinen. In het overwegend Democratische Los Angeles zou hij als vertegenwoordiger van die partij geen kans maken, dus veranderde Caruso zijn partijvoorkeur in Democratisch.

Hoewel sterren als Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian en Chris Pratt zich achter Caruso schaarden, kon hij op minder steun rekenen vanuit de progressieve hoek. Daar waren stemmers enthousiaster over Karen Bass, een voormalige doktersassistent die er meerdere termijnen in het Huis van Afgevaardigden op heeft zitten.

Eén van de belangrijkste verkiezingsthema's was de daklozencrisis waar de stad met 4 miljoen inwoners al jaren onder gebukt gaat. Bass heeft beloofd de noodtoestand uit te roepen, waardoor meer geld zal vrijkomen om Angelenos die op straat leven te huisvesten. In haar eerste jaar als burgemeester wil Bass een onderkomen vinden voor 17.000 mensen. Naar schatting zijn in Los Angeles zo'n 66.000 mensen dakloos.