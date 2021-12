Kat negen dagen na tornado ongeschonden teruggevonden tussen puin in Kentucky

Madix, een zwarte kat die op het kantoor van Gibsons verhuurbedrijf graag klanten begroette, bevond zich nog in het kantoorpand toen de verwoestende tornado's anderhalve week geleden over Kentucky raasden. Voor de storm was hij voor het laatst gezien en nu het drie verdiepingen hoge gebouw compleet was ingestort had Gibson er weinig vertrouwen in dat zijn kat nog leefde. ,,Ik zag niet in hoe ook maar iets niet alleen de tornado overleefd zou kunnen hebben, maar ook de verwoesting die het met zich meebracht.” Na een paar dagen gaf hij de zoektocht op.