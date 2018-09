Kayak vermiste Arjen Kamphuis gevonden en nieuwe getuige meldt zich

Eerder meldden zich ook al twee getuigen die Kamphuis maandag 3 september, in Denemarken zeggen te hebben gezien. Hij zou in Ribe in Jutland zijn gesignaleerd. ,,We staan in nauw contact met de politiediensten in Noorwegen, Denemarken en Duitsland'', zei een woordvoerder van de politie hier toen over. ,,Dit soort details wordt nu bekend gemaakt om mensen te vragen ook in die landen alert te zijn op de vermissing. Hij kan nog op veel plekken zitten.''



Van de Leest benadrukt dat er onafhankelijk van elkaar twee verschillende tips uit Denemarken kwamen. ,,Op basis van één tip hebben we die andere ook serieus genomen.''



De Deense politie en bureau Sirene, dat de beschikking heeft over reisgegevens van Schengenlanden, doen daar onderzoek naar. Ook checkt de politie camerabeelden om te zien of Kamphuis daar werkelijk is geweest. Van de Leest: ,,Over die tips ben ik iets hoopvoller, omdat die onafhankelijk van elkaar zijn gedaan. De locaties van die meldingen lagen vlak bij elkaar.''