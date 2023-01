Keiharde en eerst zo gevierde Scorpion-brigade van Memphis opgeheven na dood van Tyre Nichols

Hipkins beëdigd als nieuwe premier Nieuw-Zee­land

De 44-jarige Chris Hipkins is woensdag tijdens een officiële ceremonie in Wellington beëdigd als premier van Nieuw-Zeeland. Hij is de opvolger van de aftredende premier Jacinda Ardern, die vorige week verrassend aankondigde haar functie neer te leggen. Na bijna zes jaar premierschap liet zij weten dat haar ‘tank leeg was'.

25 januari