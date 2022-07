Kelly’s groepje betaalde 3000 euro voor een vip-tafeltje en belandde midden in wilde schietpartij

Vijf mensen, inclusief de schutter, zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis overgebracht. Een Nederlander is als de vermoedelijke dader aangehouden. De ruzie begon al eerder in de avond en ontstond in het exclusieve vip-gedeelte, vertelt de 26-jarige Kelly uit Tilburg. Ze was samen met een Nederlandse vriend en zes anderen een avondje uit in de Opium Beach Club. Het gezelschap betaalde 3000 euro voor een exclusieve tafel aan het zwembad, maar moest desondanks ‘vreselijk lang’ wachten op hun drankjes.