Kennedy jr. vergelijkt coronamaatregelen met situatie Anne Frank: ‘Zij kon zich tenminste nog verstoppen’

Robert F. Kennedy, Jr., de in Amerika bekende antivaxer, complotdenker én neef van de doodgeschoten president John F. Kennedy, heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn stelling dat mensen het onder de huidige coronamaatregelen zwaarder hebben dan Anne Frank in de Tweede Wereldoorlog. ,,Toen kon je je tenminste nog op een zolder verstoppen.”

Kennedy Jr., zoon van de doodgeschoten oud-senator Robert F. Kennedy, maakte de opmerkingen zondag tijdens een bijeenkomst van zijn anti-vaccingroepering in Washington. Hij bekritiseerde er Anthony Fauci, de medische topadviseur van de Amerikaanse regering. Volgens Kennedy Jr. organiseert Fauci een ‘fascistisch’ regime. ,,Er worden mechanismen ontwikkeld waaraan niemand kan ontkomen, waarvoor niemand zich kan verstoppen’’, zei de Amerikaan, daarbij onder meer verwijzend naar 5G en het coronapaspoort. ,,Zelfs in het Duitsland van Adolf Hitler kon je nog de Alpen oversteken om naar Zwitserland te gaan. Of je kon je verstoppen op zolder zoals Anne Frank dat deed.’’

Er daalde onmiddellijk een storm van kritiek op de Kennedy-telg neer. ‘Roekeloze vergelijkingen maken met de Holocaust, de moord op zes miljoen Joden, voor een politieke agenda is schandalig en diep beledigend. Degenen die achteloos een beroep doen op Anne Frank ... maken misbruik van de geschiedenis’, twitterde het Holocaustmuseum uit Washington D.C. En: ‘Anne Frank was een van de 1,5 miljoen kinderen die tijdens de Holocaust stierf. Haar dagboek en trieste verhaal is voor veel mensen hun eerste kennismaking met de Holocaust'.

Excuses

Vandaag bood Kennedy Jr. via Twitter zijn excuses aan voor zijn opmerkingen. ‘Mijn excuses voor mijn verwijzing naar Anne Frank, vooral aan families die hebben geleden onder de Holocaust-gruwelen. Het was mijn bedoeling om voorbeelden van barbaarsheid uit het verleden te gebruiken om de gevaren van nieuwe controletechnologieën te laten zien. Voor zover mijn opmerkingen pijn hebben gedaan, spijt het me oprecht'.

Zijn vrouw, actrice Cheryl Hines, distantieerde zich twintig minuten later in een eigen tweet van de opmerkingen van haar man.

Ze noemde de verwijzing naar Anne Frank ‘verwerpelijk en ongevoelig’ en zei dat zijn mening geen weerspiegeling is van de hare.

Het is niet de eerste keer dat Kennedy Jr. op zo'n manier in de fout gaat. Zo bracht hij volgens persbureau AP vorige maand een video uit waarin Fauci te zien was met een Hitlersnor. En in een toespraak voor het Ron Paul Institute in oktober vorig jaar vergeleek hij de door regeringen over de hele wereld genomen maatregelen op het gebied van de volksgezondheid met nazipropaganda die bedoeld was om mensen bang te maken en niet kritisch te laten nadenken. In 2015 verontschuldigde hij zich nadat hij het woord ‘Holocaust’ had gebruikt om de situatie te beschrijven van kinderen die volgens hem door vaccins waren gekwetst.

