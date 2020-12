Kerk met historische Liberty Bell in New York door brand volledig verwoest

De Middle Collegiate Church in de wijk East Village in stadsdeel Manhattan brandde zaterdagmorgen vroeg af nadat een brand vanuit een aangrenzend, leegstaand gebouw oversloeg. ,,We zijn er kapot van", zei predikant Jacqueline J. Lewis. ,,We zijn ontdaan over hoe ons gebouw is verwoest. Onze harten zijn verpletterd zoals onze deuren werden verpletterd. Maar we weten hoe we een kerk moeten zijn en we weten dat God God is, gisteren, vandaag en morgen.” Bij de brand vielen geen doden. Enkele brandweerlieden raakten lichtgewond tijdens het bestrijden van het vuur.