Kerkgangers Californië overmeesteren schutter: één dode en vier zwaargewonden

Europa struikelt over olieboycot: vijf vragen en antwoorden

Wekenlang al slaat Europa zich trots op de borst over zijn voorbeeldige sanctiebeleid tegen Rusland. Ongezien snel en ongezien zwaar, zo luidt het oordeel over het eigen werk. Maar nu struikelt datzelfde Europa over de olieboycot, het kroonjuweel uit het zesde sanctiepakket.

11 mei