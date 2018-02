Kerngeleerden zetten Russische supercomputers in om bitcoins te verdienen

In het verleden was hun werkplek, de nucleaire onderzoeksinstelling in Sarov, één van de best bewaarde geheimen van Rusland. De stad is volledig afgesloten van de buitenwereld en voorheen zelfs op kaarten niet te vinden. In het geniep ontwikkelden de Russen er hun eerste atoombom. Nu besloten de geleerden er hun technologie voor heel iets anders in te zetten: het 'minen' of 'delven' van bitcoins, waarmee tienduizenden euro's te verdienen zijn.