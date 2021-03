Kickbokser Jamal Ben Saddik moet langer in cel blijven, advocaat meteen in beroep

De bekende Belgisch-Marokkaanse kickbokser Jamal Ben Saddik moet minstens een maand langer in hechtenis blijven. Dat heeft de raadkamer in Mechelen net besloten, laat zijn advocaat Wim de Colvenaer weten aan deze site. Ben Saddik - na Rico Verhoeven de beste zwaargewicht kickbokser ter wereld, nummer twee op de ranglijst van Glory - werd enkele dagen geleden opgepakt in het kader van de ‘operatie Sky'.

De politie maakte onlangs bekend dat de ‘niet te kraken’ cryptodienst Sky toch was gekraakt. Rechercheurs konden wekenlang berichten meelezen van de onder criminelen zeer populaire diensten die het bedrijf aanbiedt. Sky was ook sponsor van Ben Saddik, die zelf een bedrijf had waarmee hij cryptotelefoons van Sky verkocht. Een legale business, zegt zijn advocaat. ,,Maar ze hebben Sky als criminele organisatie betiteld omdat het willens en wetens deze diensten aan criminelen zou aanbieden. Daarmee verdenken ze dus ook Jamal van lidmaatschap van een criminele organisatie,” aldus De Colvenaer. ,,Een vreemde redenering die je tot in het bizarre kan doortrekken.”

Na het kraken van Sky werden in Nederland en België meer dan 120 mensen opgepakt. Naast Ben Saddik vielen ook de namen van twee Belgische advocaten op in de lijst van arrestaties.

Vandaag besloot de raadkamer in Mechelen dat de 30-jarige Ben Saddik een maand langer in voorarrest moet blijven. Daartegen zal zijn advocaat beroep aantekenen bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Over twee weken wordt dan opnieuw naar het voorarrest gekeken.

Wereldtitel

‘The Goliath’ Ben Saddik is een grote naam in de vechtsport. De 2,05 meter lange kickbokser zou eind januari om de Glory-wereldtitel in het zwaargewicht vechten tegen al de jaren regerende kampioen Rico Verhoeven. Dat ging niet door vanwege een rugblessure die hij opliep tijdens de training in aanloop naar de wedstrijd. Ben Saddik aast al jaren op de Glory-titel. Al eerder kreeg hij een kans: eind 2017 verloor hij in vijf ronden van Verhoeven, die hem toen k.o. sloeg nadat de reusachtige Belg in de eerste twee ronden nog de sterkste leek.

Jamal Ben Saddik is na Rico Verhoeven en Badr Hari de bekendste zwaargewichtvechter van de laatste jaren. De carrière van de in een Antwerpse achterstandswijk opgegroeide Belg met Marokkaanse roots werd in het verleden onderbroken toen hij kanker bleek te hebben. Daar genas hij tot tweemaal toe van. Hij knokte zich letterlijk terug naar de kickbokstop en groeide de laatste jaren uit tot een van de smaakmakers van kickboksorganisatie Glory. Hij heeft, aldus zijn advocaat, een blanco strafblad.