Kiekje met krokodil: Robert Irwin lijkt sprekend op zijn vader Steve

Op de foto op Instagram is Robert (15) te zien in dezelfde outfit als zijn beroemde vader altijd droeg. De gelijkenis is treffend. ‘Pa en ik bij het voeren van Murray, zelfde plek, zelfde krokodil. Met 15 jaar ertussen', schrijft hij erbij.



Steve Irwin was een Australische dierenkenner, natuurbeschermer en documentairemaker. Zijn beroemdste programma The Crocodile Hunter was te zien op Discovery Channel en later ook op Animal Planet. Karakteristiek voor dit programma was de schijnbaar roekeloze manier waarop Irwin de wildste en gevaarlijkste dieren tegemoet trad. Hij overleed op 4 september 2006 op 44-jarige leeftijd na een steek van een giftige pijlstaartrog. Zijn zoon Robert was toen nog geen drie jaar oud.



Irwins beroemde tv-programma werd in de jaren 90 uitgezonden. Zijn kleurrijke stijl, zijn Australische accent - beroemd was zijn uitspraak ‘Crikey!’ en zijn onverschrokkenheid bij het benaderen van gevaarlijke dieren maakten hem populair over heel de wereld.



Na zijn dood heeft zijn familie - vrouw, zoon en dochter - zijn werk voor natuurbeschermingsorganisaties en zijn dierentuin voortgezet. Vorig jaar kregen ze een programma op Animal Planet met de titel Crikey! It’s the Irwins.