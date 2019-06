Kiftende stiefzussen vechten om erfenis ouders die gelijk stierven: ‘Het zijn lijkenpikkers’

Twee op geld beluste Britse stiefzussen zijn op hoge poten naar de rechter gestapt om te laten bepalen wie van hun ouders het eerste overleed. Het echtpaar John Carle (79) en zijn vrouw Ann (69) overleed volgens de overlijdensakte in oktober 2016 op hetzelfde moment aan oververhitting. Omdat het tijdstip gelijk is, is nog steeds onduidelijk welke dochter aanspraak mag maken op een huis van ruim drie ton. Anna Winter: de dochter van de man uit een eerder huwelijk, of toch Deborah Cutler: de dochter die de vrouw kreeg voordat ze John Carle ontmoette.

De dames steggelen al jaren over de erfenis van hun vader en moeder, maar ondanks verwoede pogingen van ingehuurde bemiddelaars is het nog steeds niet gelukt de nalatenschap te verdelen. Om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen, hopen de kiftende vrouwen op een definitief oordeel door de rechter. Het is in Groot-Brittannië de eerste keer in zeventig jaar tijd dat een soortgelijke zaak dient.

Anna Winter en Deborah Cutler - de ruziënde stiefzussen - hebben advocaten ingehuurd om hun belangen te behartigen. Verder willen ze met getuigenverklaringen en politierapportages proberen te bewijzen wie de eerste was die zijn of haar laatste adem uitblies: John Carle of toch zijn 10 jaar jongere echtgenote Ann.

Volgens Anna Winter (de dochter van de man) overleed de vrouw als eerste, waardoor haar vader automatisch als langstlevende alle bezittingen erfde. Met andere woorden: zij is de rechtmatige erfgenaam van het huis en geld dat het echtpaar nog op hun rekening had staan. Deborah Cutler (de dochter van de vrouw) beweert precies het omgekeerde. Zij stelt dat de man (John Carle) al eerste overleed, waardoor zijn vrouw Ann alles zou krijgen. ,,Mijn moeder leefde het langste, dus alles in voor mij”, vindt Deborah. Ze baseert zich op een politierapport waarin zou staan dat de vrouw, op basis van uiterlijke kenmerken, eerder stierf dan haar man.

‘Lijkenpikkers’

Anno 2019 is bijna onmogelijk vast te stellen wie eerder overleed, omdat de man en vrouw ergens tussen 3 en 11 oktober 2016 moeten zijn overleden. In die tijd werden ze namelijk niet meer door buren of familieleden gezien. De lichamen van John Carle en zijn Ann zijn niet meer beschikbaar voor onderzoek, dus zal het hoogste gerechtshof in Engeland mogelijk een oude wet uit de kast moeten halen die voor de laatste keer in 1950 is toegepast. ,,Dat zal wel moeten, want anders kunnen we niets anders doen dan speculeren over het tijdstip van overlijden”, aldus de advocaat van een van de vrouwen die in Britse media worden afschilderd als ‘lijkenpikkers’. ,,Want ze hadden de waarde van het huis en geld ook kunnen verdelen”, zo wordt gesteld in artikelen waarbij foto's van de twee staan.

De betreffende wet uit 1793, de zogenoemde Commorientes-regel, wordt in Groot-Brittannië van stal gehaald als moet worden bepaald wie het eerste stierf als dat onduidelijk is bij bijvoorbeeld een ramp, oorlog of andere omstandigheid. In de wet staat dat de doodsvolgorde in zo'n geval kan worden bepaald op basis van leeftijd. De geldende regel is dat de oudste persoon het eerste zal zijn overleden en de jongste als laatste. In het geval van John Carle (79) en zijn Ann (69) zou de wet betekenen dat de man het eerste stierf (ook al was dat in werkelijkheid misschien niet zo, red.) en dus de vrouw hem overleefde en erfgenaam werd.