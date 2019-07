Kim Jong-un dreigt met ‘geheim’ wapen tegen vluchten met F-35's door Zuid-Korea

De aankoop en inzet van de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen door het zuiden is de regering in Pyongyang een doorn in het oog. Behalve het dreigement een geheim wapen in te zullen zetten, spoorde het ministerie Zuid-Korea ook aan om hun ‘belachelijke illusies’ wat betreft een betere band met het noorden op te geven. Seoul sprak de hoop uit dat de recente ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de dialoog tussen beide Korea's nieuw leven in zal blazen. Volgens Noord-Korea huilt de regering in Seoel krokodillentranen en is de aankoop van de F-35's een ‘extreem gevaarlijke onderneming’ die de spanningen tussen de landen alleen maar zal opvoeren. De deal met Lockheed zou bovendien alleen bedoeld zijn om Amerika tevreden te stellen. ,,Het is om Amerika, hun meester, te paaien’’, aldus een niet bij naam genoemde onderzoeksdirecteur van het Noord-Koreaanse Instituut voor Amerikaanse Studies. ,,We hebben geen andere keus dan een speciaal wapen te ontwikkelen.’’

Aankoop gaat door

Zuid-Korea’s grootste wapenaankoop ooit gaat evenwel door als gepland. Volgens bij de aankoop betrokken legerfunctionarissen moet Zuid-Korea tegen het einde van het jaar over tien van de bestelde 40 jagers beschikken. De wapendeal met de Amerikanen werd al in 2014 aangekondigd en was juist bedoeld om de Noord-Koreaanse dreiging het hoofd te bieden. Sindsdien zijn vijandelijkheden tussen beide landen, na onderhandeling met Washington over Noord-Korea's nucleaire aspiraties, afgenomen.



Seoel heeft niet direct gereageerd op de dreigementen, maar lijkt niet onder de indruk. Bovendien is het vrijwel onmogelijk voor Pyongyang om de daad bij het woord te voegen. Het ontwikkelen en testen van een nieuw wapen zou juist afbreuk doen aan de positieve sfeer die is ontstaan na de ontmoeting van Trump en Kim op 30 juni. Die had weinig om het lijf, maar was de eerste sinds de mislukte top in Vietnam begin dit jaar. Kim had graag een doorbraak gezien wat de door Washington opgelegde sancties aangaat.



Sinds er met Trump wordt onderhandeld, heeft Kim Jong-un de ontwikkeling van middellangeafstandsraketten opgeschort. Hoewel de woede over de F-35's niet direct op Washington is gericht, lijkt het vooral de levering van Amerikaans wapentuig die pijn doet. Na de top in Hanoi is de diplomatie tussen Noord- en Zuid-Korea behoorlijk bekoeld. Pyongyang heeft er nu bij Seoel op aangedrongen samen zaken te doen en te breken met Amerika. Noord-Korea wil ook niet meer dat Zuid-Korea bemiddelt bij het overleg met Washington.