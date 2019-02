Kim Jong-un koopt macht met wodka

Pakistan dreigt India met oorlog

8:16 Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kasjmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn eigen luchtruim te hebben neergeschoten. Een van de piloten werd gevangengenomen, zei het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.