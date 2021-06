Kim Jong-un: We bereiden ons voor op zowel dialoog als confrontatie met VS

VIDEO Opmerke­lijk ‘vermagerde’ Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarschuwt voor voedselte­kort

16 juni De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn bevolking gewaarschuwd voor mogelijke voedseltekorten. Dat bericht het staatspersagentschap KCNA vandaag. Foto’s voeden tegelijk de speculaties over zijn eigen gezondheid. Kim Jong-un is duidelijk vermagerd in zijn gezicht.