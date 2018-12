Kindje Jezus is van zand gemaakt, bijzondere kerststal op het Sint-Pietersplein

Jesolo

Twee weken geleden begon de Utrechtse samen met drie kunstenaars uit Rusland, Tsjechië en de VS aan de klus. ,,Elk jaar komen we samen in de Italiaanse stad Jesolo, in de buurt van Venetië. Daar vindt een groot zandsculptuurfestival plaats, waar we aan meewerken. De gemeente Jesolo mocht dit jaar de kerststal aan Vaticaanstad schenken. De gemeente koos voor een zandkerststal en koos vier kunstenaars uit om het kersttafereel te maken, ik was een van die vier gelukkigen. Wat een gave werkplek hadden we de afgelopen weken, je kunt bijna geen mooier uithangbord voor je werk hebben dan het Sint-Pietersplein’’, vertelt Susanne vanuit Rome. De kunstenares is verantwoordelijk voor de sculpturen van de herders, de os en de ezel.