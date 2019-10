Kindje valt in slaap op koude tegels van crèche, boze moeder dient klacht in

‘We betreuren de aandacht’

Woordvoerster Nele Wouters van Kind en Gezin bevestigt dat er een klacht is binnengekomen over het kinderdagverblijf. ,,We betreuren de media-aandacht, want dat maakt het moeilijker om dit dossier op te volgen”, zegt Wouters. ,,We zoeken uit wat er precies gebeurd is, maar er zijn op dit moment geen signalen om de crèche meteen te sluiten. Het spreekt wel voor zich dat de veiligheid van de kinderen centraal staat. Er is een dossier aangemaakt en indien nodig kunnen maatregelen getroffen worden. Deze zaak blijft dus ook helemaal niet drie tot zes maanden liggen. Op dit moment speelt dit zich af tussen Kind en Gezin en het kinderdagverblijf , maar wanneer we conclusies trekken, zal er zeker gecommuniceerd worden naar andere betrokken partijen.”