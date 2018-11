Klanten slaan massaal donuts in zodat verkoper naar zieke vrouw kan: ‘Hartverwarmend’

Verlamde atleet sleept zich voort door luchthaven nadat rolstoel wordt achtergela­ten

9:45 De Britse atleet Justin Levene, die sinds zijn twintigste verlamd is aan beide benen, sleept de Londense luchthaven Luton voor de rechter. De man was naar eigen zeggen verplicht om over de grond van de airport te kruipen, nadat zijn gepersonaliseerde rolstoel niet op zijn bestemming was aangekomen. Volgens Levene bood de luchthaven geen aanvaardbaar alternatief.