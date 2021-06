Kleinzoon Surinaamse oud-president Bouterse dood aangetroffen

Walter is de zoon van Dino Bouterse die sinds 2013 in een Amerikaanse gevangenis zit. Hij is veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten. Bouterse werd in augustus 2013 op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt in Panama, waar hij een afspraak had met twee undercoveragenten die zich voordeden als leden van Hezbollah. Hij had valse Surinaamse paspoorten laten maken en zelf ondertekend voor de twee Hezbollahleden, en sprak met hen over de mogelijkheid voor Hezbollah om een trainingskamp in Suriname op te zetten.