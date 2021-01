Kleuters kregen maandenlang cocaïne toegediend

De bal ging op 30 maart 2019 rollen toen de buurvrouw van het koppel de politie belde. ,,Mijn buurvrouw loopt halfnaakt en hysterisch rond in de tuin en is gewond”, zei ze. De politie ging meteen ter plaatse en trof inderdaad de halfnaakte vrouw aan met verschillende verwondingen. ,,In de tuin vond de politie een bezemsteel die in drie stukken was kapot geslagen”, zei de openbaar aanklager. ,,De man vermoedde dat zijn partner hem bedroog, waarna zijn stoppen zijn doorgeslagen. Beiden hadden drugs gebruikt en de man was aan het raaskallen. Zo zouden mensen ’s nachts hun woning binnen sluipen via allerlei geheime gangen.”



De vrouw bekende dat ze sinds haar tienerjaren met een cocaïneverslaving kampt. Haar man, die een goed draaiend bedrijf had uitgebouwd met verschillende vestigingen in binnen- en buitenland, verzette zich jarenlang tegen de verslaving van zijn vrouw, maar kreeg in 2018 een burn-out en kwam thuis te zitten. ,,Omdat ze anders telkens enkele dagen het huis uit was, stond hij toe dat ze thuis gebruikte”, pleitte zijn advocaat Luc Arnou. ,,Vanaf dan ging het bergafwaarts en begon ook hij te gebruiken.”



Bij het betreden van de woning stelde de politie vast dat het huis één grote puinhoop was. ,,Ze leefden al zeven maanden afgesloten van de buitenwereld en deuren waren gebarricadeerd voor de vermeende indringers”, zei de procureur. De kinderen werden meteen uit huis geplaatst en aan een medische controle onderworpen. ,,Uit urinetesten blijkt dat beide kinderen - nu 7 en 4 jaar - cocaïne in hun lichaam hebben. Uit haartesten blijkt dat het meisje tien maanden lang geregeld cocaïne heeft binnen gekregen. Bij de jongen konden ze terug gaan tot vijf maanden, maar zijn haren zijn dan ook een stuk korter.”



Beide ouders ontkenden drugs te hebben toegediend aan hun kinderen.