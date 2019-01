Klimaatmars Brussel trekt 32.000 spijbelende scholieren

Vorige week waren er ruim 12.000 studenten en scholieren op de been. De week daarvoor naar schatting 3500. Ze marcheren door Brussel om aandacht te vragen voor de klimaatverandering, onder meer bij de Europese instellingen. De jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en willen dat politici meer actie ondernemen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden.

De jongeren brachten massaal protestborden mee met teksten als: ‘There is no planet B’, ‘Don’t fuck your mother earth’. ‘Liever nu buizen dan naar Mars verhuizen’ en ‘Hier bestaat geen herexamen voor’.

In andere Belgische steden worden deze week kleinere optochten gehouden. Sommige scholen, zowel middelbare scholen als universiteiten en hogescholen, hebben hun leerlingen toestemming gegeven om mee te lopen. In de stoet zijn naast jongeren ook senioren te zien. Voor de derde week op rij krijgen de klimaatspijbelaars de steun van ‘Grootouders voor het klimaat’.

De Belgische studenten zijn van plan om elke week te betogen tot aan de verkiezingen in mei. De nieuwe beweging Students for Climate is nog volop in opbouw en werkt vooral naar hun eigen protest van 14 februari toe. Die dag hoopt de beweging tienduizenden studenten op de been te krijgen.