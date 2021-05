KLM stopt met vliegen over Belarus na oproep Rutte, EU-leiders willen snoeihard signaal naar Minsk

Vóór hem schroefde ook Raadsvoorzitter Charles Michel de verwachtingen al op: ,,Het is een internationaal schandaal. Levens van Europese burgers zijn in gevaar gebracht, de internationale veiligheid en burgerluchtvaart zijn bedreigd”, aldus de Belg, die een ‘eensgezind, solidair en ferm’ antwoord beloofde.



Eén van de eerste leiders die zich meteen voluit achter hem schaarde was de Ierse premier Micheàl Martin. Net als even later de Duitse kanselier Merkel en Rutte beval hij de onmiddellijke vrijlating van de gevangen genomen journalist Roman Protasevitsj en diens vriendin Sofie Sapage. Hun Litouwse collega Gitanas Nausèda: ,,De tijd van retoriek en vocale protesten is na deze ongeziene staatsterreur tegen Europa voorbij.” Waarna ook hij sluiting van het luchtruim en uitbreiding van het sanctiepakket bepleitte.



Rutte, die tijdens een korte tussenstop op de Nederlandse ambassade woorden als ‘ongekend’, ‘ongehoord’ en ‘gaat alle perken te buiten’ in de mond nam, maakte net als Merkel duidelijk geen enkel geloof te hechten aan het verweer van Belarus dat de omleiding en gedwongen noodlanding van vlucht FR4978 het gevolg waren van een bommelding.



Het hele incident heeft volgens Rutte onderstreept hoe onbetrouwbaar de leider Loekasjenko is, en hoe moedig de opposanten die elke week in Belarus weer de straat opgaan om zich tegen het regime te verzetten. In de kantlijn maken sommigen wel de bemerking dat een sanctiepakket goed doordacht moet zijn. Het mag op geen enkele manier de oppositie in de wielen rijden, want die verdient – na de aanhouding van Protasevitsj – meer dan ooit steun.