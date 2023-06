Klokkenluider Vietnamoorlog overleden, kopieerde 7000 pagina’s geheime informatie (Pentagon Papers)

De militair analist die de leugens van Amerikaanse regeringen over de Vietnamoorlog onthulde, is op 92-jarige leeftijd overleden. Daniel Ellsberg, bij wie in februari niet-operabele alvleesklierkanker was vastgesteld, stierf in zijn huis in het Californische Kensington, meldt de familie in een verklaring.

Lang voordat Edward Snowden en Wikileaks overheidsgeheimen onthulden in naam van transparantie, liet Ellsberg de Amerikanen weten dat hun regering in staat was hen te misleiden en zelfs te liegen. Dat deed hij in 1971 door het lekken van zevenduizend pagina’s geheime informatie over de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam aan kranten. De Amerikaan hoopte daarmee een einde te maken aan het conflict.

In de gelekte documenten stond onder meer dat Amerikaanse functionarissen hadden geconcludeerd dat de oorlog waarschijnlijk niet meer te winnen was. Ook bleken er meer slachtoffers te zijn dan officieel gemeld, en waren bombardementen geheimgehouden.

Het lekken leidde tot een belangrijke rechtszaak bij het Amerikaanse Hooggerechtshof over persvrijheid. Een woedende president Richard Nixon gaf zijn assistenten de opdracht Ellsbergs reputatie te besmeuren, memoreert de krant The Washington Post. Het machtsmisbruik leidde tot het Watergate-schandaal en de val van Nixon. Henry Kissinger, de toenmalige nationale veiligheidsadviseur van de president, noemde Ellsberg ‘de gevaarlijkste man in Amerika die koste wat het kost moet worden tegengehouden’.

Denktank

Ellsberg, die als marinier twee jaar in Vietnam diende, kreeg de explosieve informatie in 1969 in handen tijdens zijn werkzaamheden bij de Rand Corporation, een invloedrijke Amerikaanse denktank voor beleidsonderzoek. Pentagon-functionarissen hadden in opdracht van minister van Defensie Robert McNamara in het geheim een rapport samengesteld over de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam van 1945 tot 1967.

Ellsberg kopieerde de inhoud van het rapport ’s nachts op een gehuurd kopieerapparaat met hulp van zijn 13-jarige zoon en 10-jarige dochter. Hij nam de documenten mee toen hij naar Boston verhuisde voor een baan bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en bleef uiteindelijk anderhalf jaar op de informatie zitten voordat hij de pagina’s doorspeelde aan de New York Times, en later ook aan andere Amerikaanse kranten.

Staatsgreep

Volgens het rapport hadden Amerikaanse functionarissen geconcludeerd dat de oorlog waarschijnlijk niet gewonnen kon worden en dat president John F. Kennedy plannen goedkeurde voor een staatsgreep om de Zuid-Vietnamese leider omver te werpen. Er stond ook in dat Kennedy’s opvolger Lyndon Johnson plannen had om de oorlog uit te breiden, inclusief bombardementen op Noord-Vietnam, ondanks dat hij tijdens de campagne van 1964 had gezegd dat hij dat niet zou doen. De kranten onthulden ook de geheime Amerikaanse bombardementen in Cambodja en Laos en dat het aantal slachtoffers hoger was dan gerapporteerd.

Ellsberg hield zich twee weken lang schuil in Boston maar gaf zich daarna over aan de FBI, die naar hem op zoek was. ,,Ik had het gevoel dat ik als Amerikaanse staatsburger, als verantwoordelijke burger, niet langer kon meewerken aan het verbergen van deze informatie voor het Amerikaanse publiek”, zei hij destijds. ,,Ik deed dit duidelijk met eigen risico en ik ben bereid om alle gevolgen van deze beslissing te dragen.” Hij zou zeggen dat hij spijt had dat hij de papieren niet eerder had gelekt.