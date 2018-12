Klopjacht Franse politie op dader aanslag Straatsburg, vooral veel controle richting Duitsland

update/videoDe schutter die gisteravond in het centrum van Straatsburg het vuur opende en zeker twee of drie mensen doodschoot, is nog steeds op de vlucht. De Franse politie bevestigt dat het gaat om de 29-jarige Cherif Chekatt, geboren in Straatsburg en bekend bij de Franse inlichtingendiensten.

De dader opende gisteravond op drie plekken in de stad het vuur. Dat gebeurde tussen kwart over acht en negen uur. Twee keer was er ook een schotenwisseling met politieagenten en militairen die toch al op de been waren voor de beveiliging van de altijd druk bezochte kerstmarkt van Straatsburg. Daarbij zou de aanvaller ook zijn geraakt.

In totaal zijn er twee óf drie slachtoffers gevallen. Het dodental is vanmorgen meerdere malen bijgesteld door de lokale overheid, en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst was er sprake van vier dodelijke slachtoffers, daarna werd dit bijgedraaid naar drie, toen naar twee en vervolgens weer naar drie. Naast de dodelijke slachtoffers zijn er in ieder geval zeven zwaargewonden gevallen. De overige zeven slachtoffers raakten lichtgewond.

De Franse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen aangegeven dat nog niet met zekerheid gezegd kan worden dat de dader handelde uit een terroristisch motief.

Nog steeds voortvluchtig

De verdachte, de 29-jarige Cherif Chekatt, is nog altijd voortvluchtig. Honderden politieagenten en militairen zijn ingezet en grenscontroles zijn verscherpt om te voorkomen dat hij naar het buitenland ontsnapt. Vanmorgen was er onder meer een politieactie aan de gang in de buurt van de kathedraal van Straatsburg, maar daar werd geen spoor van de verdachte aangetroffen. Wel zijn er vandaag vijf andere verdachten opgepakt die gelinkt zijn aan Chekatt. Zij worden op dit moment ondervraagd.

Gisteravond waren er berichten dat de dader gewond zou zijn geraakt na de schietpartij op de kerstmarkt in Straatsburg. Volgens Franse media zou hij er met een taxi vandoor zijn gegaan. De chauffeur van de taxi zou daarbij gewond zijn geraakt en zich inmiddels bij de politie hebben gemeld.

De burgemeester van Straatsburg heeft tegen de Franse nieuwszender France Info gezegd dat de verdachte gisteravond rond 22.00 uur (na de schietpartij) in de wijk Neudorf door agenten is opgemerkt. Hij hield zich op in het donker. De agenten schenen met een zaklantaarn in zijn gezicht waardoor hij verblind werd. Als reactie begon hij te schieten, waarna hij vluchtte. De agenten raakten niet gewond, aldus de burgemeester.

Klopjacht

De Franse politie houdt er rekening mee dat de verdachte niet meer in Frankrijk is, en dat hij bewapend is. ,,We weten niet welk wapen hij gebruikt heeft, maar vele getuigen spreken van een pistool’’, zei de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in een verklaring, eraan toevoegend dat de verdachte ‘gewond is’.

De Duitse politie controleert momenteel verschillende grensovergangen met Frankrijk. Dat is onder meer het geval in Kehl, Iffezheim, Breisach en Rheinau, zo heeft een politiewoordvoerder laten weten. Pendelaars van Duitsland naar Frankrijk moeten rekening houden met wachttijden tot anderhalf uur.

Ook de voetgangers- en fietsersbrug over de Rijn die Straatsburg en Kehl verbindt, wordt gecontroleerd. In België zijn geen extra grenscontroles of controles van bussen en treinen. De federale politie heeft daarover nog geen instructies gekregen.

Auto's worden gecontroleerd die richting de Duitse grens rijden.

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau in Frankrijk is verhoogd naar de hoogste categorie.- De schietpartij in Straatsburg is geen aanleiding het dreigingsniveau in Nederland te verhogen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De NCTV volgt de situatie nauwlettend en onderhoudt contact met onder meer inlichtingendiensten en politie. Als daarvoor aanleiding is, worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij grotere evenementen rond kerst en de jaarwisseling.

Het huidige dreigingsniveau in Nederland is ‘substantieel’ (4, op een schaal van 5). Dat betekent dat de kans op een terreuraanval reëel is. Concrete aanwijzingen voor een terroristische aanval zijn er op dit moment niet. Ook in Belgie wordt het dreigingsniveau niet verhoogd.

Het is niet de eerste keer dat Straatsburg doelwit is. In 2000 werd al eens een aanslag voorkomen. Kerstmarkten in Frankrijk zijn vandaag extra beveiligd.

De kerstmarkt in Straatsburg is voorlopig dicht. Ook zijn alle eventuele ‘gele hesjes’-demonstraties in de buurt van Straatsburg verboden, om agenten de kans te geven de aandacht volledig te richten op de zoektocht naar de verdachte. De Universiteit van Straatsburg is open en lessen en examens gaan door. Volgens de autoriteiten rijdt het openbaar vervoer in de stad vandaag gewoon volgens dienstregeling.



De Franse politie bevestigt dat het gaat om de 29-jarige Cherif Chekatt, geboren in Straatsburg en bekend bij de Franse inlichtingendiensten.

De Franse politie bevestigt dat het gaat om de 29-jarige Cherif Chekatt, geboren in Straatsburg en bekend bij de Franse inlichtingendiensten.

Strafblad

De Franse minister van Binnenlandse Zaken kondigde vannacht in een persconferentie aan dat Cherif Chekatt zowel in Frankrijk als in Duitsland een strafblad heeft en al vroeg in aanraking kwam met justitie. Volgens de Franse krant Le Figaro is de verdachte twintig keer eerder veroordeeld voor onder meer overvallen. In 2016 werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Hij zou in 2016 eveneens op de lijst van geradicaliseerde Fransen zijn beland, nadat de binnenlandse veiligheidsdiensten tijdens een gevangenisbezoek gewelddadigheid en ‘religieus proselitisme’ (overdreven bekeringsdrang) signaleerden. Vanwege zijn radicalisering werd hij al enkele jaren door de politie in de gaten gehouden.

Volgens berichten in de Franse media is gisterochtend nog een huiszoeking bij de man thuis verricht, in verband met een onderzoek naar hem wegens doodslag. De man was daarbij niet aanwezig. Bij de huiszoeking zouden granaten zijn gevonden. Gisteren zijn er wel enkele handlangers van Chekatt gearresteerd die eveneens betrokken zouden zijn geweest bij de poging tot doodslag.

Slachtoffers

Onder de doden is onder anderen een Thaise toerist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land gaat het om een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was.

Het koppel was enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De vrouw raakte gewond. De man overleed door een kogel in het hoofd.

