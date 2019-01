Klopjacht in Amerika op 21-jarige schutter die ouders en schoonfamilie doodschoot

De ouders van de verdachte - de 21-jarige Dakota Theriot - waren nog in leven toen de politie op een melding reageerde. Keith en Elizabeth (beiden 50 jaar) waren volgens een woordvoerder van de politie nog in staat hun zoon aan te wijzen als de schutter, waarna ze in hun woonwagen in Ascension stierven aan hun verwondingen. In Livingston werden drie mensen doodgeschoten. Het gaat om de 43-jarige Billy Ernest, de 20-jarige Summer Ernest en de 17-jarige Tanner Ernest. Persbureau AP meldt dat Summer de vriendin van de verdachte was. Dakota Theriot zou sinds enkele weken bij de familie Ernest wonen, nadat hij door zijn eigen ouders was gevraagd hun huis te verlaten. De autoriteiten gaan ervan uit dat de schietpartij in Livingston voorafging aan die in de woonwagen. De verdachte werd voor het laatst in de zilvergrijze Dodge pickup van de familie Ernest gezien.

Kinderen

‘Gewapend en gevaarlijk’

Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de schutter. ,,Dit is waarschijnlijk een van de ergste gevallen van huiselijk geweld die ik in lange tijd heb gezien’’, zegt sheriff Bobby Webre uit Ascension tegen CNN. Volgens de politie is de verdachte in de Dodge uit 2004 op de vlucht geslagen en is hij gewapend en gevaarlijk. In de klopjacht op de jongeman heeft de politie een foto van hem vrijgegeven. ,,We zullen elke tip nagaan. We willen hem pakken.’’



De politie waarschuwt omstanders niet het voertuig te naderen, mochten ze de verdachte tegenkomen, maar direct de politie te waarschuwen. ,,Iedere willekeurige voorbijganger die te dicht in zijn buurt komt, kan het volgende doelwit worden.’’