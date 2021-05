Klopjacht in de Dordogne op schietende Franse ex-militair

In het Zuid-Franse departement Dordogne is een klopjacht aan de gang om een zwaarbewapende oud-militair te vinden. Na een huiselijke ruzie vluchtte hij de bossen in. Hij heeft inmiddels drie politieauto's en ook een politiehelikopter onder vuur genomen, melden Franse media.

Het drama speelt rond het dorp Le Lardin-Saint-Lazare, grofweg honderd kilometer oostelijk van Bordeaux. Volgens de gendarmerie is het speciale interventieteam GIGN ter plaatse en zijn er twee helikopters en 210 gendarmes ingeschakeld. Ook twee onderhandelaars zijn ter plaatse. ,,Het gaat om een gewapende ex-militair, die goed getraind is, zich snel verplaatst en zijn wapen gebruikt”, aldus de prefect van de Dordogne, Frédéric Périssat, op een Franse nieuwsradio.

Lees ook Drie agenten in Frankrijk doodgeschoten na melding huiselijk geweld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verschanst

Volgens de laatste berichten heeft de oud-militair zich verschanst in een lastig toegankelijk heuvelgebied. De laatste uren zou hij niet meer op gendarmes hebben geschoten, aldus de commandant van de gendarmerie, generaal André Pétillot, in een persbriefing. Pétillot heeft de lokale bevolking gesommeerd hun huizen niet te verlaten ‘ook al is het Moederdag’.

Rond middernacht zou de verdachte, een dertiger die tussen 2011 en 2016 in het Franse leger zat, zijn opgedoken bij het huis van zijn ex. Hij zou daar haar nieuwe partner hebben aangevallen. Hoe die eraan toe is, is onbekend. Daarna nam de verdachte ook twee politieauto’s onder vuur. Naar verluidt zijn de ex-partner en haar kinderen ongedeerd en voor hun eigen veiligheid ondergebracht op het politiebureau.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zwaarbewapend

Inmiddels heeft hij meer politievoertuigen beschoten en ook een politiehelikopter. Naar verluidt zou de man een einde willen maken aan zijn leven en uit zijn op een zogenoemde suicide by cop wat erop neerkomt dat hij wil sterven in een vuurgevecht met de politie. Via de regionale radio deed de prefect een oproep aan de dorpelingen thuis te blijven vanwege ‘een zeer zwaar bewapende en gewelddadige man'. De naam van de man is nog niet vrijgegeven. Wel is bekend dat hij onder elektronisch toezicht stond vanwege eerder huiselijk geweld en dus een enkelband droeg.

Het is nog niet duidelijk welke vuurwapens precies de dertiger bij zich heeft. ‘Zwaarbewapend’ luidt het in Franse media.

Volledig scherm Franse gendarmes zetten wegen af rond het dorp in de Dordogne © AFP

Jürgen Conings

De zaak roept herinneringen op aan een schietpartij in het departement Puy-de-Dôme. In december schoot een 48-jarige man drie gendarmes dood en raakte een vierde ernstig gewond. Ook toen waren de gendarmes afgekomen op huiselijk geweld.

Ondertussen zoeken politie- en legerdiensten ook nog steeds naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings, dit maar in de Limburgse gemeente Zutendaal.