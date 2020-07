Klopjacht in Zwarte Woud: zwaarbewapende man bedreigt politie

De politie heeft de mensen in Oppenau, 50 kilometer ten noorden van Freiburg, opgeroepen om thuis te blijven. De voortvluchtige man zou camouflagekleding dragen. Er kan op dit moment niet ingeschat worden hoe gevaarlijk hij is en hoe zijn mentale toestand is, aldus de autoriteiten.



De politie had ’s ochtends vernomen dat een verdachte man zich schuilhield in een hut. Toen agenten hem daar aantroffen, ontdekten ze dat hij een mes en een pistool had, evenals pijlen en bogen.