Klopjacht op dader steekpartijen in Birmingham, mogelijk moordwapen gevonden

Video en updateBij vier steekpartijen in een populair uitgaansgebied in de Britse stad Birmingham is afgelopen nacht één dode gevallen. Twee mensen liepen ernstige verwondingen op, nog eens vijf anderen zijn ook gewond geraakt. Zij verkeren niet in levensgevaar. De politie is bezig met een klopjacht op de dader.

Het gaat om een man, maar verder kan de politie nog niets zeggen over zijn identiteit. ,,We geloven dat de incidenten, die plaatsvonden tussen 00.30 uur en 02.20 uur, verband houden met elkaar en we doen er alles aan om de verantwoordelijke te vinden", aldus de politie in een verklaring.

Alle middelen worden ingezet om de verdachte op te sporen. Getuigen hebben hem niet weg zien rennen. Huiszoekingen leverden vooralsnog niks op. In een goot in het centrum van de stad vonden agenten vanmiddag een mes. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om het moordwapen, verklaarde politiechef Steve Graham. ,,We hebben nu ook mensen die in het riool aan het zoeken zijn, daarmee hopen we de mensen te laten zien dat we er alles aan doen om de dader op te sporen", aldus de hoofdinspecteur.

Volledig scherm Vannacht waren er vier steekpartijen in het Britse Birmingham. © REUTERS Hij noemde de gebeurtenissen in de vroege ochtenduren tragisch, schokkend en begrijpelijkerwijs beangstigend. ,,U kunt er zeker van zijn dat we er alles aan doen om de verantwoordelijke te vinden en om te achterhalen wat er precies is gebeurd.”

Lukraak

Het dodelijke slachtoffer is een man, de twee zwaargewonden een man en een vrouw. Er is geen verband tussen de slachtoffers, meldt de politie. De dader kan lukraak mensen gestoken hebben. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zegt dat hij voorlopig geen informatie heeft die wijst op een terroristisch motief, maar zei daarbij dat mensen ‘zeer waakzaam’ moeten blijven.



De politie werd rond half één ‘s nachts (lokale tijd) gebeld met de melding dat er iemand was neergestoken. Kort daarna kregen ze waarschuwingen dat er andere soortgelijke incidenten plaatsvonden op verschillende locaties in het stadscentrum.

Gevecht

Volledig scherm Bij de steekpartijen is één persoon om het leven gekomen. © AFP Getuige Cara Curran zegt tegen de BBC dat ze ‘s nachts iets dronk met collega’s en toen een ‘harde knal en nogal wat commotie’ hoorde. Ze zag vervolgens dat meerdere mensen met elkaar op de vuist gingen. ,,Er kwamen mensen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was. Ik werk al meer dan twee jaar in de clubscene en heb heel veel gevechten gezien, maar dat leek niet op wat er vanavond gebeurde. De lichaamstaal en het gedrag waren heel anders.”



Ook volgens BBC-verslaggever Nick Clitheroe lijken de steekpartijen te zijn begonnen als een groot gevecht tussen groepen mensen. ,,Op een gegeven moment zijn er messen getrokken en hebben steekpartijen plaatsgevonden.”

Gay Village

De steekpartijen vonden plaats in een populair uitgaansgebied, waar Gay Village samenkomt met een Chinese wijk. Volgens de politie is er geen aanleiding om aan te nemen dat het om een haatmisdrijf tegen homo's gaat. Veel mensen zaten volgens een BBC-reporter op zaterdagavond aan tafels buiten te eten en te drinken. Volgens getuige Cara Curran was het sinds het begin van de lockdown nog niet zo druk geweest. De straten in het gebied waren al afgesloten voor verkeer vanwege de beperkingen van het coronavirus.

De gewonden worden volgens Sky News behandeld in lokale ziekenhuizen. Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is in het gebied. De politie zegt dat vanwege de inzet van de hulpdiensten ook wegen zijn afgesloten. Mensen krijgen het verzoek voorlopig niet naar het gebied te komen.

Volledig scherm De politie heeft straten afgezet. © REUTERS

Volledig scherm De politie is massaal aanwezig in het uitgaansgebied. © AFP

