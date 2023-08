Klopjacht op Nederlander (21) in Italië na doodsteken vader en vriend: ‘We kunnen het niet bevatten’

Familie

De familie van de huisarts bevestigt het drama. ,,We kunnen het nog niet bevatten’’, zegt de zus woensdagavond tegen deze site. Ze zit met haar ouders en andere familieleden bij elkaar in Harderwijk. Over de klopjacht naar haar neef wil ze nu niets zeggen.

Italiaanse media schrijven dat de dader psychische problemen heeft. Hij vluchtte na zijn daad de natuur in. Omdat hij als gevaarlijk wordt beschouwd, is een enorme klopjacht op touw gezet. Met het invallen van de duisternis is de kans om hem te vinden kleiner geworden. Het kleine dorp ligt in een vrij afgelegen gebied omringd met bossen en her en der verlaten gebouwen.