Klopjacht op schutter Straatsburg: grote politieactie zonder resultaat

De omvangrijke politieoperatie in de Straatsburgse wijk Neudorf is afgelopen. De actie hield volgens de politie verband met de klopjacht op de vermoedelijke aanslagpleger. Van hem ontbreekt nog steeds elk spoor.

De politieoperatie begon omstreeks 15 uur. Op televisiebeelden waren talrijke overvalwagens te zien. Ze stonden overdwars op de weg om het verkeer tegen te houden. Zwaarbewapende en door schilden beschermde politieagenten bewogen zich groepsgewijs voort en gingen huizen binnen. Volgens de politie ging het om een ‘verificatieoperatie’ in haar zoektocht naar Chérif Chekatt, de vermoedelijke aanslagpleger.

Volgens de Franse televisie vielen speciale politieteams ook in Parijs enkele panden binnen. Arrestaties bleven uit.

Taxi

Chérif Chekatt liet zich dinsdag meteen na de aanslag met een taxi afzetten in Neudorf. Volgens de taxichauffeur schepte de terrorist op over zijn daden. ,,Hij zei: Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb tien mensen gedood. Voor onze broeders die in Syrië zijn gestorven’’, verklaarde de bestuurder tegenover televisiezender France 2.

Het gesprek met Chekatt duurde volgens hem ongeveer drie minuten. De terrorist vertelde ook trots over een huiszoeking bij hem, eerder die dag. ,,Politieagenten vielen vanmorgen mijn huis binnen. Ze vonden een granaat.’’

Moslim

De taxichauffeur denkt dat Chekatt zich veilig voelde bij hem en hem in vertrouwen nam omdat hij moslim is. ,,Ik heb religieuze symbolen in mijn auto waaronder een gebedsketting aan de achteruitkijkspiegel.’’

Nadat de taxichauffeur Chekatt had afgezet in Neudorf, verdween de aanslagpleger. De politie doorzocht zijn woning in de wijk opnieuw.

Vijfde aanhouding

In het onderzoek naar de aanslag, waarbij drie doden vielen en dertien gewonden van wie acht zwaargewond zijn, is vandaag een vijfde verdachte aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Parijs. Het zou gaan om iemand die Chekatt onderdak bood de nacht voor de terreuraanslag.

Alle vijf personen die nu in voorlopige hechtenis zitten in verband met de zaak komen uit de familie-, vrienden- en kennissenkring van de aanslagpleger.

Honderden politieagenten hebben afgelopen dagen gezocht naar de Straatsburg-schutter. Die maakte minstens 16 slachtoffers. Het gaat om drie doden en dertien gewonden van wie vijf zwaargewond zijn inclusief iemand die hersendood is.

‘Zo snel mogelijk’

Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux vertelde vanmorgen tegen het Franse CNews: ,,Het maakt niet uit of we hem dood of levend te pakken krijgen. Als we hem maar zo snel mogelijk vinden.”

Het noordoosten van Frankrijk zit net als gisteren volledig op slot. Treinen, snelwegen en grensovergangen worden gecontroleerd in de klopjacht naar de voortvluchtige schutter. Er zijn 750 agenten op de been.

Vooral niet zelf ingrijpen

Frankrijk heeft inmiddels het hoogste veiligheidsniveau bereikt. De dader wordt gezien als een grote dreiging. Franse autoriteiten hebben een poster van Chekatt verspreid en roepen getuigen op zich te melden in de zoektocht. De poster meldt dat het om een ‘gevaarlijk individu’ gaat en roept de Fransen op om vooral niet zelf in te grijpen. Iedereen die mogelijk weet waar Chekatt zich ophoudt, wordt opgeroepen contact op te nemen met de autoriteiten.

Nog wel in Frankrijk?

De in Straatsburg geboren schutter met een Noord-Afrikaanse achtergrond is geradicaliseerd en draagt mogelijk een vuurwapen en een mes. Het is maar de vraag of hij nog in Frankrijk is, vandaar dat ook in Duitsland en Zwitserland agenten naar de man op zoek zijn. Omdat de schutter gewond is aan zijn arm, is het een optie dat hij mogelijk toch dicht bij Straatsburg verblijft.

Volgens regeringswoordvoerder Griveaux maakt het dus niet uit in welke hoedanigheid Chekatt wordt gevonden, als het maar zo snél mogelijk gebeurt. Het is niet bekend of de politiemachten opdracht hebben gekregen om Chekatt neer te schieten.

