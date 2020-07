Klopjacht op zwaarbewapende man (31) in Zwarte Woud die vier agenten ontwapende

Paus Franciscus ‘zeer gekwetst’ dat Hagia Sophia moskee wordt

16:09 Paus Franciscus is ‘zeer gekwetst’ over de Turkse beslissing om de Hagia Sophia in Istanboel om te vormen tot een moskee. Dat heeft hij vandaag gezegd in een eerste, korte reactie van het Vaticaan op de recente ontwikkelingen rond de vroegere kerk.