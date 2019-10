Knetterende ruzie tussen Trump en Pelosi

Trump noemde Pelosi een ‘derderangs politica’ tijdens een moeizame bijeenkomst over zijn Syrië-beleid op het Witte Huis. Volgens bronnen in de New York Times sloeg de vlam in de pan nadat Pelosi tegen Trump had gezegd dat ‘alle wegen bij jou naar Poetin leiden’.



In een woordenwisseling zei Trump vervolgens: ,,Ik haat IS (Islamitische Staat) meer dan jij!.” Waarop Pelosi antwoordde: ,,Dat weet je helemaal niet.”

Trump begon de bijeenkomst, die hij naar eigen zeggen zelf niet wilde, met een toespraak over de ‘akelige brief’ die hij aan de Turkse president Erdogan had geschreven. Volgens de Amerikaanse president hét bewijs dat hij Erdogan geen 'groen licht’had gegeven voor de invasie in Noord-Syrië. Daarop ontstond een heftige discussie waarin de Democratische senator Chuck Schumer de president kritische commentaren voorhield van generaal Jim Mattis - die vorig jaar aftrad als minister van Defensie, juist over Trumps Syrië-beleid. Trump reageerde ziedend en noemde Mattis 'de meest overschatte generaal ter wereld'. ,,Weet je waarom? Hij was niet hard genoeg. Ik heb IS gevangen. Mattis zei dat het twee jaar zou duren. Ik ving ze in twee maanden.”

Daarna ging het los met beschuldigingen over wie IS nu meer haatte; Trump of Pelosi.’ ,,Jij bent slechts een politicus”, foeterde Trump tegen Pelosi. Die antwoordde: ,,Soms wens ik dat jij dat ook was.” Na verder geruzie stonden Pelosi en Schumer op en verlieten de zaal. ,,Goodbye, we zien jullie bij de verkiezingen”, riep Trump ze na volgens meerdere getuigen die hun verhaal deden tegenover de New York Times.

Beledigend

,,Het was beledigend, vooral voor de voorzitter. Hij noemde haar een derderangs politica", aldus Schumer met Pelosi aan zijn zijde tijdens een persverklaring.

Volgens Pelosi had Trump een ‘meltdown’ tijdens de vergadering. ,,Wat wij zagen bij de president was een meltdown. Het was triest om te zien”, zei ze tegen journalisten. Ze voegde er nog aan toe dat Trump ‘van streek’ leek door de resolutie die woensdag in het Huis van Afgevaardigden werd weggestemd en waarin Trumps beslissing om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken, werd veroordeeld.

Foto

Ondertussen is een door Donald Trump zelf getwitterde foto van de vergadering onderwerp van veel commentaren en discussie. Bedoeling van de president was Pelosi een hak te zetten, maar die zette de foto prompt boven haar eigen twitteraccount. Ze krijgt veel bijval. Volgens de nieuwszender NBC zullen Amerikaanse schoolkinderen over vijftig jaar geschiedenisles krijgen over deze foto en 'zullen ze meteen begrijpen wie de leiding had in die zaal - de volwassene die staat en wijst naar dat gekwelde gezicht aan de andere kant van de tafel'. Veel commentaren zijn er ook over de houding van de generaals, rechts van Trump. Die lijken op zijn minst niet erg happy over de situatie in Noord-Syrië.

De Democraten zeiden dat de meeting met de president voortijdig werd afgebroken omdat Trump voorzitter Pelosi herhaaldelijk had beledigd. Trump twitterde later dat juist Pelosi een inzinking had gehad. Het ging om de eerste officiële ontmoeting tussen de president en Pelosi sinds het impeachment-onderzoek naar Trump op 24 september van start ging.

Trump zorgde ook voor de nodige ophef met een nonchalante inschatting van de situatie in Syrië, ten overstaan van journalisten: ,,Er is daar veel zand waar ze mee kunnen spelen. Het is niet ons probleem".