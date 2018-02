Koning Winter houdt huis in Europa

Ook Italië kampt met winterweer. In Rome is de zwaarste sneeuwval in zes jaar gemeten. De burgemeester besloot uit voorzorg openbare scholen te sluiten. Het weer leidt ook tot vertragingen en annuleringen van vluchten.



Het leger is ingezet om wegen vrij te maken. Sneeuw in Noord-Italië is niet ongebruikelijk, maar in het zuiden van het land en aan de kust sneeuwt het zelden. Ondertussen vermaken toeristen en inwoners van Rome zich wel met de sneeuw.



Het is een unieke kans om op de foto te gaan met besneeuwde historische gebouwen in Rome of om met de sneeuw te spelen. De Nederlandse journalist Mustafa Marghadi plaatste een video op Twitter waarin priesters op het Sint-Pietersplein een sneeuwballengevecht houden.