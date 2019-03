Koortsachtig overleg in Straatsburg om harde brexit te voorkomen

Aan de vooravond van de cruciale stemming over haar brexitdeal is de Britse premier Theresa May afgereisd naar de Franse stad Straatsburg, waar het Europees Parlement zetelt. Ze gaat daar overleggen met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

,,Neem alsjeblieft niet aan dat dit wijst op een deal’', zegt een Britse functionaris, die anoniem wilde blijven. ,,Het betekent dat er een basis is voor verdere persoonlijke gesprekken.’’ De tijd dringt voor de premier, want het Britse Lagerhuis stemt dinsdagavond weer over haar brexitdeal.

Het gesprek met Juncker stond rond 21.00 uur gepland, zegt de woordvoerder van de commissievoorzitter. De Britse premier zit later ook nog om de tafel met voorzitter Antonio Tajani van het Europarlement (EP) en Guy Verhofstadt, die het parlement vertegenwoordigt bij de brexitonderhandelingen.

Britse parlementariërs stemden in januari nog massaal tegen de overeenkomst die May had gesloten met Brussel. De premier probeert sindsdien iets te regelen om de bezwaren weg te nemen over de ‘backstop’, de door brexiteers gehate garantieregeling die moet zorgen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland openblijft.

In afwachting van de uitkomst van het topoverleg in Frankrijk heeft de Ierse premier Leo Varadkar een reis naar de Verenigde staten uitgesteld.

Crisissfeer

De naderende brexit heeft in Groot-Brittannië geleid tot een crisissfeer. Het land stapt over achttien dagen uit de Europese Unie. Veel Britse politici, ook binnen de regering, willen koste wat kost een chaotische no-deal brexit voorkomen. Om een regeringscrisis te voorkomen, beloofde May het Lagerhuis vorige maand meer zeggenschap.

Als parlementariërs haar brexitdeal dinsdag weer verwerpen, mogen zij een dag later stemmen over de vraag of hun land zonder deal uit de EU moet stappen. Als daar, zoals verwacht, geen meerderheid voor is, volgt donderdag een stemming over de vraag of de regering moet aansturen op uitstel van de brexit.