Koreaan zit ruim twintig jaar onschuldig in gevangenis voor moord op tiener

Een 53-jarige man uit Zuid-Korea heeft ruim twintig jaar onschuldig in de gevangenis gezeten voor het verkrachten en vermoorden van een tiener. Klusjesman Yoon Seong-yeo was al tien jaar op vrije voeten, maar werd gisteren pas vrijgesproken van alle beschuldigingen. Een beruchte seriemoordenaar die al een levenslange gevangenisstraf uitzit voor zeker veertien moorden, blijkt de werkelijke dader te zijn.

De zaak rondom Yoon Seong-yeo, die 23 jaar was toen hij werd veroordeeld, is een opeenstapeling aan fouten, oordeelde de rechter gisteren. Uit recent onderzoek is gebleken dat de man na zijn arrestatie in 1988 onder zware druk van de rechercheurs een bekentenis had afgelegd. De man zou tijdens de verhoren zijn gemarteld en had dagen niet geslapen. Om een einde aan het geweld te maken vertelde Yoon dat hij de tiener had verkracht en vermoord.

Het onmenselijke optreden van de rechercheurs kwam gisteren bij rechter Park Jeong-je als een mokerslag binnen, meldt CNN. ,,Als lid van de rechterlijke macht bied ik mijn excuses aan de beschuldigde, die grote fysieke en mentale pijn heeft geleden. De rechtbank heeft niet goed gefunctioneerd als het laatste bastion van de mensenrechten. We hopen oprecht dat het nieuwe proces in deze zaak een beetje troostend zal zijn en zal bijdragen tot het herstel van de eer van de beschuldigde.”

Nieuw proces

Yoon claimde al jaren zijn onschuld, maar kreeg vorig jaar pas een nieuw proces nadat de politie een doorbraak in de zaak had bereikt. Een beruchte seriemoordenaar die al sinds 1994 in de gevangenis zat voor het verkrachten en vermoorden van zijn schoonzus, kwam na een dna-match opeens in beeld. De man bleek degene te zijn die tussen 1986 en 1991 betrokken was bij een reeks moorden en verkrachtingen. Die staan bekend als de Hwaseong-seriemoorden. In en rond die plaats zijn destijds tien vrouwen en meisjes gedood. Twee van de moorden zijn toegeschreven aan zogeheten copycats.

De doorbraak was mogelijk door een nieuwe dna-techniek. De dader kon zo worden gelinkt aan drie van de moorden. Medewerkers van de gevangenis omschrijven de dader, Lee Chun-jae, als een stille persoon en als een modelgevangene. De man kan wegens verjaring echter niet meer veroordeeld worden. Wel heeft hij een groot aantal moorden en seksuele aanvallen bekend.

Valse bekentenis

Een hoge politiefunctionaris gaf afgelopen zomer toe dat de rechercheurs Yoon hadden mishandeld en hem hadden gedwongen een valse bekentenis af te leggen. Volgens Lee Soo-jung, hoogleraar forensische psychologie aan de Kyonggi University, was het in de jaren 80 gebruikelijk dat verdachten in Zuid-Korea gedurende langere periodes wakker werden gehouden om een ​​bekentenis af te dwingen. Slaaptekort wordt beschouwd als een vorm van marteling.



Nu Yoon is vrijgesproken van de moord, kan hij een schadevergoeding eisen voor de twintig jaar die hij ten onrechte heeft vastgezeten. Volgens een advocaat kan zijn cliënt waarschijnlijk ruim één miljoen dollar aan schadevergoeding verwachten. Yoon verklaarde eerder aan CNN dat geen enkel bedrag kan compenseren voor de jaren die hij in de gevangenis heeft doorgebracht.

Yoon is vooral opgelucht dat zijn naam na decennia is gezuiverd. ,,Ik kan deze zware last die ik al dertig jaar draag, eindelijk laten zakken”, zegt hij tegen CNN.

