Koreaanse toeriste overleeft zes dagen in Australische bush na val in ravijn

Stel gestraft voor doodmarte­len zoontje (8) vrouw 'omdat hij homo was'

8:04 Een Amerikaans stel heeft in Californië zware straffen gekregen voor de 'meer dan beestachtige dood' van Gabriel Fernandez. De achtjarige jongen overleed in 2013 na een maandenlange mishandeling. Zijn moeder en haar vriend straften de jongen omdat ze dachten dat hij homoseksueel was.