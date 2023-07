Krachtigste SpaceX-raket succesvol de ruimte in met zwaarste satelliet ooit

Update Bekendste verdachte van Brusselse aanslagen veroor­deeld

De bekendste verdachte van de terreuraanslagen in Brussel in 2016 is schuldig bevonden aan terroristische moord. Salah Abdeslam is wel degelijk schuldig, ook al zat hij ten tijde van de aanslagen in de gevangenis, oordeelt de volksjury die daarover moest beslissen. Ook vijf andere beklaagden zijn voor de zwaarste aanklacht veroordeeld.