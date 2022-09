Kremlin: ‘Gasleveringen aan Europa afgebroken vanwege westerse sancties’

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, heeft vandaag gezegd dat het de schuld is van het Westen dat er geen gasleveringen kunnen plaatsvinden via de Nord Stream 1-pijplijn.

De Rus voegde eraan toe dat de volledige hervatting van de gasleveringen door Rusland via Nord Stream 1 ‘ongetwijfeld’ afhankelijk is van de vraag of het Westen zijn sancties tegen Moskou opheft. ,,Het zijn de sancties uit het Westen die ons tot de situatie hebben gebracht die we nu zien.”

Schorsing van gasleveringen

De grootste Russische energieleverancier Gazprom kondigde vrijdagavond aan dat de schorsing van de gasleveringen in westelijke richting via de Nord Stream 1-pijpleiding voor onbepaalde tijd zou worden verlengd, wegens ‘defecten’ aan een turbine langs de pijpleiding.

Gazprom heeft ook westerse sancties de schuld gegeven van de onderbreking van de gasleveringen, en heeft gezegd dat fabrikant Siemens geen reparaties kon uitvoeren aan de turbines die in Nord Stream 1 worden gebruikt wegens sancties tegen het Russische staatsenergiebedrijf. De EU heeft de beweringen van Gazprom verworpen en Poetin ervan beschuldigd zijn gasexport als wapen te gebruiken.

Cruciaal

Nord Stream 1 is de grootste pijpleiding voor gas van Rusland naar Europa en heeft een capaciteit van 55 miljard kubieke meter gas per jaar. De voortzetting van de leveringen via de pijplijn wordt van cruciaal belang geacht om een verdieping van de energiecrisis te voorkomen. De energiecrisis in Europa, die is ontstaan door de lagere Russische gasstromen, wordt dan ook gezien als een belangrijke test voor de steun van het Westen aan Oekraïne.

Volgens analisten hoopt Rusland dat de recordprijzen voor energie en de nakende voedseltekorten deze winter Europa ertoe zal aanzetten Oekraïne te duwen richting een overgave. Rusland zou dit doen omdat de militaire doelen voorlopig niet gehaald worden in Oekraïne.

‘Slechter leven in Europa’

Russische functionarissen wijzen graag op de groeiende woede in de EU over de stijgende prijzen, waarbij Peskov vandaag zei dat het duidelijk was dat het leven ‘slechter werd voor mensen, zakenlieden en bedrijven in Europa’.

