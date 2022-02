Kremlin: Nog te vroeg voor een top tussen Biden en Poetin

,,Er is overeenstemming dat de dialoog moet worden voortgezet op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken, maar praten over concrete plannen voor een top is prematuur”, aldus de woordvoerder.

Volgens de Franse regering hebben de Verenigde Staten en Rusland ‘in principe’ ingestemd met een topontmoeting tussen de twee leiders. De top is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met Poetin.

De top zou de steeds verder oplopende spanningen over Oekraïne moeten temperen. Westerse landen beschuldigen Rusland ervan Oekraïne binnen te willen vallen. Vooral de VS verspreiden alarmerende berichten. De Amerikaanse ambassade in Moskou heeft zondag nog Amerikaanse burgers in het land opgeroepen evacuatieplannen te maken omdat er een dreiging van aanslagen in onder andere Moskou en langs de Russische grens met Oekraïne zou zijn.

Amerikaanse media meldden zondag dat Bidens regering ‘solide informatie’ heeft dat de Russische president zijn troepen aan de grens met Oekraïne inderdaad al opdracht heeft gegeven de invasieplannen uit te voeren.

Lijsten met namen

De Verenigde Staten hebben bovendien de Verenigde Naties in een brief laten weten dat zij over geloofwaardige informatie beschikken dat Rusland lijsten heeft gemaakt met namen van Oekraïners ‘die moeten worden gedood of naar kampen moeten worden gestuurd’ na de bezetting van het land. Dat schrijft The Washington Post. Het zou gaan om dissidenten uit Rusland en Belarus, op journalisten en anti-corruptieactivisten en op ‘kwetsbare bevolkingsgroepen zoals religieuze en etnische minderheden en LGBTQI+-personen’, schrijft Bathsheba Crocker, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Wat de geloofwaardige informatie precies inhoudt, wordt niet duidelijk.

Moskou noemt de brief over de plannen ‘een volstrekte leugen’ en begrijpt óók niet waar de VS de dreiging van aanslagen in Rusland op baseren. Poetin heeft zijn Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen vanwege de ‘extreem gespannen situatie’ in het oosten van Oekraïne. Daar wordt een wapenstilstand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger steeds frequenter geschonden. Het Kremlin stelt vast dat die schendingen vooralsnog niet in aantal afnemen.

Mocht Poetin een inval doorzetten, dan zal Rusland worden afgesneden van internationale financiële markten, zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ook zal het land in dat geval de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd.

Het Witte Huis stelt dat Biden donderdag een virtuele top van G7-leiders zal benutten om de situatie met betrekking tot Rusland en Oekraïne te bespreken. Macron heeft naast de topontmoeting tussen Poetin en Biden ook een top voorgesteld met de leiders van alle bij de crisis rond Oekraïne betrokken landen.

Oplopende spanning

De topontmoeting moet de steeds verder oplopende spanning doen afnemen. ,,Alle tekenen wijzen erop dat Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne voorbereidt”, zei Navo-chef Jens Stoltenberg zondag nog tegen de Duitse omroep ARD.

Ook satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar laten, volgens een persverklaring van dat bedrijf, de vorming van nieuwe legerformaties en troepenopbouw op niet meer dan 15 kilometer van de grens met Oekraïne zien. Bovendien werd gisteren bekend dat Russische troepen langer dan eerder was aangegeven in Belarus zullen blijven voor militaire oefeningen in dat buurland van Oekraïne.

