Kremlin verwerpt bewering dat Poetin betrokken was bij MH17-ramp

WHO: Mogelijk 20.000 doden in de komende weken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het dodental na de aardbevingen in Turkije en Syrië in de komende weken kan verachtvoudigen. Catherine Smallwood, namens de WHO betrokken bij noodsituaties in Europa, zei dat tegen persbureau AFP toen het totale dodental van beide landen nog op 2600 stond.

7 februari