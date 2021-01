Kremlincriticus Navalny kort na terugkeer in Rusland aangehouden

De politie hield ondertussen verscheidene mensen aan op Vnukovo en verwijderde een menigte uit de terminal. Supporters riepen leuzen als ‘Rusland zal vrij zijn’ en ‘Navalny! Navalny!’ Ivan Zhdanov, het hoofd van de anticorruptie stichting van Navalny, zei eerder op Twitter dat belangrijke bondgenoot Ljoebov Sobol een van de arrestanten was. Op beelden van lokale journalisten was te zien dat de politie haar en de anderen afvoerden. Volgens Russische media zouden ongeveer tien mensen zijn gearresteerd.

Kremlincriticus Navalny herstelde de afgelopen maanden in Duitsland nadat hij in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin dreigt bij terugkeer opgepakt te worden en riskeert volgens zijn advocaat een jarenlange gevangenisstraf. ,,Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon’’, zei hij tegen verslaggevers toen hij in Berlijn aan boord van het vliegtuig ging.