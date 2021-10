Krim-kunstschatten Amsterdams museum moeten terug naar Oekraïne

De stukken die vier Krimmusea in 2014 uitleenden aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam moeten terug naar Oekraïne. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald.

Het gerechtshof in Amsterdam besliste dit - net als de rechtbank in 2016 - in een jarenlange procedure over de bestemming van de archeologische topstukken.

Het museum in de hoofdstad kreeg in 2014 honderden voorwerpen, waaronder een aantal gouden, in bruikleen voor de tentoonstelling ‘De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’ van culturele instellingen op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoort - of naar de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Zowel Oekraïne als de Krim-musea beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.

Niet erkend

Het Allard Pierson liet het vervolgens aan een rechter om te beslissen of de objecten terug naar de Krimmusea moesten of naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. In Nederland wordt de annexatie van de Krim namelijk niet erkend.

De rechtbank oordeelde in december 2016 dat het museum de collectie moest teruggeven aan de Oekraïne, maar daar gingen de Krim-musea tegen in beroep. Rusland dreigde vervolgens de samenwerking met Nederlandse musea stop te zetten als ook het hof in het voordeel van Kiev oordeelt.