Kritiek op Britse premier Johnson: Verwarring en onduidelijkheid lockdown

Labour-leider Keir Starmer mocht het spits afbijten na het statement van Johnson en zei dat er veel vragen leven bij het volk, maar dat antwoorden ontbreken. ,,Het land heeft duidelijkheid en geruststelling nodig, maar dat is tot nu toe dun gezaaid.” Ian Blackford, de fractievoorzitter van de SNP zei via videoverbinding dat het duidelijk was dat er in de afgelopen 24 uur veel verwarring is geweest. ,,Door dit soort tegenstrijdige berichten lopen mensenlevens gevaar.”