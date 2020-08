Kritiek op coronabeleid galmt door Europa: tienduizenden mensen demonstreren in hoofdsteden

honderden arrestatiesHet forse tegengeluid rond de coronamaatregelen galmde vandaag door diverse hoofdsteden in Europa. In Parijs, Londen en Berlijn kwamen vele duizenden demonstranten bijeen om te demonstreren tegen onder meer de 1,5 metersamenleving en de verplichting om een mondkapje te dragen. Bij schermutselingen in Berlijn zijn tussen de 200 en 300 mensen aangehouden.

Dat gebeurde bij de Russische ambassade waar volgens Duitse media een grimmige sfeer was ontstaan. De demonstraties verliepen verder minder rumoerig dan verwacht en gevreesde rellen bleven uit. Aan het begin van de avond meldde de politie dat veel deelnemers waren vertrokken.

Volgens de politie waren 25.000 tot 30.000 mensen in Berlijn samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen die volgens de actievoerders hun mensenrechten schenden. Twee demonstraties die vanochtend begonnen werden door de politie opgebroken omdat de deelnemers zich niet aan de beperkende maatregelen vanwege corona hielden.

Geen afstand

De actievoerders hielden geen afstand. Toen de politie hen daarop verplichtte om een mondkapje te dragen, werd ook dat genegeerd. Daarop besloot de politie de demonstraties te beëindigen. Duizenden actievoerders gingen vervolgens door met hun demonstratie en trokken naar de Straat van de 17e juni waar de eindbijeenkomst van de demonstraties gepland stond.

De politie overlegde met de organisatoren en raadde hen af verder te gaan. Enkele Duitse media meldden dat de organisatie ook pogingen deed mensen weg te sturen maar dat dit slechts met applaus werd begroet. Afgezien van de situatie bij de Russische ambassade waren er kleinere opstootjes waarbij een onbekend aantal mensen werd aangehouden. Op sommige plekken werd de politie met flessen bekogeld.

Buiten proporties

Het protest in Berlijn was mede een initiatief van de in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen. De aanhangers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten.

Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger zou zijn dan de kwaal, het coronavirus.

Omsingeld

In Parijs kwamen vandaag tussen de tweehonderd en driehonderd mensen bijeen om te demonstreren tegen de verplichting een mondkapje te dragen. Het was een van de eerste acties van deze aard in Frankrijk. Afgezien van de kreten ‘vrijheid, vrijheid’ bleef het rustig. De betogers verzamelden zich op het Place de la Nation, in het oosten van Parijs.

Ze beschuldigden de Franse regering van het ‘manipuleren van de mensen door hun angst aan te jagen’ en in verscheidene grote steden te bevelen mond en neus te bedekken ‘zonder enige wetenschappelijke rechtvaardiging’.

Volledig scherm Protest in Parijs © EPA

De activisten in Parijs waren al snel omsingeld door tientallen politieagenten, van wie enkelen boetes van 135 euro uitdeelden wegens het niet dragen van een mondkapje. ,,Mensen willen geen masker, ze dragen er alleen een omdat ze bang zijn voor een boete”, zei een van de betogers onder luid applaus in de microfoon.

Volledig scherm Protest in Parijs © AP

Hoax

In Londen kwamen zeker duizend corona-activisten samen op Trafalgar Square. Ze noemden het gevreesde virus een hoax en eisten opheffing van de beperkende maatregelen. Velen hadden borden bij zich met teksten als ‘nepnieuws’, ‘maskers zijn muilkorven’ of ‘maskers verminderen immuniteit’ en wezen elk verplicht vaccinatieprogramma af.

Een van de demonstranten was de 34-jarige Amina, die weigerde haar achternaam te geven. Ze had een bordje bij zich met aan de ene kant ‘Laat voedsel uw medicijn zijn’ en aan de andere kant ‘Gezondheid komt niet uit de punt van een naald’. ,,Voedsel is ons medicijn, dat is wat we moeten doen. Het heeft gewerkt voor onze voorouders, het heeft voor veel mensen over de hele wereld gewerkt, en het werkt nog steeds”, zegt ze.

In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 40.000 mensen overleden aan Covid-19.

Volledig scherm Protest in Parijs © AP

Vlaggen in Utrecht

Ook in Utrecht lieten tegenstanders van het coronabeleid hun onvrede horen. Enkele tientallen mensen verzamelden zich vanmiddag op het Vredenburg en hielden daarna een tocht door de stad. Daarbij werd ook met vlaggen gezwaaid. De politie hield toezicht en riep de demonstranten op onderling afstand te houden, anders zou de demonstratie worden afgebroken. Een aantal demonstranten jouwde de politie vervolgens uit.

De groep demonstranten werd gaandeweg de tocht door de stad steeds kleiner en rond 14.45 uur werd de demonstratie op het Vredenburg beëindigd. Vóór de demonstratie was een oproep op Facebook gedaan. Daarin schrijft organisator ‘Nederland voor Elkaar en met Elkaar’ dat het kabinet Rutte heeft gefaald.

‘Dit is al gebleken doordat de verdeeldheid in ons land alleen maar is toegenomen. De rijken worden rijker, en de armen worden armen. Daarbij heeft ook de nieuwe generatie een valse start gekregen dankzij het kabinet’, staat onder meer in de oproep te lezen.

Volledig scherm Ook politie te paard is bij de demonstratie aanwezig. © AD

