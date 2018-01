Lahaie is één van de ondertekenaars van de omstreden brief waarin een groot aantal vrouwen eerder deze week stelde dat mannen mogen blijven proberen vrouwen te versieren. De brief werd mede ondertekend door Catherine Deneuve, die bang is dat #metoo mannen ervan weerhoudt vrouwen het hof te maken. Lahaie maakte haar opmerking in een debat naar aanleiding van die brief.



Caroline de Haas, een bekende Franse feministe, vond de publieke stellingname van haar seksegenoten te ver gaan. Volgens De Haas staat het geweld dat met seksuele intimidatie gepaard gaat, het genot voor vrouwen per definitie in de weg. Hierna merkte Lahaie op: ,,Ik wil je er wel op wijzen dat vrouwen bij een verkrachting een orgasme kunnen hebben.” Dat leidde vanmorgen tot veel bittere reacties, onder meer van slachtoffers van verkrachting, in het praatprogramma ‘C’est vous qui le dites’, op de Belgische RTBf.



Eén van hen zei dat juist het feit dat ze iets van genot had gevoeld haar schaamte nog verergerde. De Haas reageerde kort na het debat zelf al met een tweet: ,,Het lichaam van een slachtoffer van verkrachting kan op allerlei verschillende manieren reageren. Dat verandert niets aan het feit dat verkrachting een misdaad is. Dat opmerken in een discussie over seksueel genot, dreigt verkrachting tot iets gewoons te maken.”