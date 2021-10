Kritiek op omvang van Duitse parlement zwelt aan: ‘XXL-Bondsdag moet stoppen!’

Precies een maand na de bloedstollende verkiezingen in Duitsland presenteerde de Bondsdag zich dinsdag aan de rest van het land. Het Duitse parlement is jonger, vrouwelijker en diverser dan voorheen, maar er is kritiek op de ongebreidelde groei.

‘XXL-Bondsdag [moet] stoppen! 500 volksvertegenwoordigers is genoeg’, protesteerde de Duitse belastingbetalersfederatie maandag nog. De Duitse Bondsdag telt 40 extra vertegenwoordigers vergeleken met de vorige periode. En dat kost extra belastinggeld.



Wie een blik werpt op de herschikking van het Duitse parlement in Berlijn ziet een clash tussen generaties. Enerzijds zijn er de nieuwkomers, de frisse twintigers, die hun debuut maken in de politieke arena terwijl aan de andere kant ervaren rotten, geboren in de Tweede Wereldoorlog en opgegroeid tijdens het DDR-regime, blijven zitten.



Met haar 23 jaar is Emilia Johanna Fester het jongste lid van de Duitse Bondsdag. De komende vier jaar vertegenwoordigt zij de Groenen, de partij die momenteel coalitiebesprekingen voert met de liberale FDP en de nipte winnaar van de verkiezingen van vorige maand, de sociaaldemocratische SPD. Alexander Gauland (80) van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) is de absolute nestor van het stel.

Nestor Alexander Gauland van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) (links op de foto).

736 volksvertegenwoordigers

In totaal zijn dinsdag 736 Duitse volksvertegenwoordigers geïnstalleerd, onder wie 480 mannen en 256 vrouwen. Ze zijn afkomstig van acht verschillende partijen. Niet eerder namen zoveel Duitse politici plaats in de Bondsdag en dankzij het huidige kiesstelsel kan dat aantal de komende verkiezingen alleen maar toenemen. Zo lukte het Die Linke dit keer om in het parlement te blijven, hoewel de kiesdrempel van 5 procent niet werd gehaald. De fractie van de links-populistische partij telt maar liefst 39 leden. Ze zijn direct gekozen door de Duitse kiezer.

Als parlementariër met de meeste dienstjaren had Wolfgang Schäuble (79) de eer om de 20ste Bondsdag te openen. De afzwaaiende voorzitter van het Duitse parlement pleitte ervoor om de kieswet te veranderen. Meer Duitsers, zowel binnen de politiek als daarbuiten, zijn het hiermee eens. Schäuble (CDU) droeg de voorzittershamer over aan SPD’er Bärbel Bas. De 53-jarige sociaaldemocraat, die sinds 2009 in het parlement zit, werd met een overweldigende meerderheid verkozen.

Schäuble, al sinds 1972 actief als parlementariër, wil zelf van geen stoppen weten. Ook na het verkiezingsdebacle waarin de CDU verloor van de SPD blijft hij lid van de Bondsdag.

Volledig scherm Wolfgang Schäuble (CDU). © AFP

