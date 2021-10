Kritische journalisten uit Rusland en Filipijnen winnen Nobelprijs voor de Vrede

Maria Ressa (Filipijnen) en Dmitry Muratov (Rusland) krijgen de prijs voor hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen, volgens het comité een voorwaarde voor democratie en duurzame vrede.

,,Beiden voeren een moedige strijd voor de vrijheid van meningsuiting in de Filippijnen en Rusland. Tegelijkertijd zijn ze vertegenwoordigers van alle journalisten die opkomen voor dit ideaal in een wereld waarin democratie en persvrijheid steeds ongunstiger worden.”

Ressa gebruikt de vrijheid van meningsuiting om machtsmisbruik, geweld en groeiend autoritarisme in haar geboorteland, de Filippijnen, aan de kaak te stellen. In 2012 was ze mede-oprichter van Rappler, een digitaal mediabedrijf voor onderzoeksjournalistiek, dat ze nog steeds leidt. Rappler heeft kritisch aandacht besteed aan de controversiële, moorddadige anti-drugscampagne van het regime van Duterte. De organisatie heeft ook gedocumenteerd hoe sociale media worden gebruikt om nepnieuws te verspreiden, tegenstanders lastig te vallen en het publieke debat te manipuleren.

Muratov verdedigt al tientallen jaren de vrijheid van meningsuiting in Rusland onder steeds moeilijker wordende omstandigheden. In 1993 was hij een van de oprichters van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta. Sinds 1995 is hij in totaal 24 jaar hoofdredacteur van de krant. Novaja Gazeta is de meest onafhankelijke krant van het huidige Rusland, met een fundamenteel kritische houding ten opzichte van de macht. Sinds de start heeft Novaja Gazeta kritische artikelen gepubliceerd over onderwerpen variërend van corruptie, politiegeweld, onwettige arrestaties, verkiezingsfraude en ‘trollenfabrieken’ tot het gebruik van Russische strijdkrachten, zowel binnen als buiten Rusland.

Dmitry Muratov bij de ingang van de redactie van de krant Novaja Gazeta.

Bijna 1 miljoen euro

Iedere winnaar van een Nobelprijs ontvangt van het comité een gouden medaille, een diploma en een geldprijs van bijna 1 miljoen euro. De lijst met potentiële winnaars is geheim, maar het is niet verboden om een voordracht wereldkundig te maken.

Vorig jaar won het Wereldvoedselprogramma. Nu weten we al enkele maanden dat dit jaar in totaal 329 kandidaten - mensen en organisaties - waren voorgedragen. Bekende gegadigden waren Greta Thunberg, Black Lives Matter, de NAVO, de WHO, de actievoerders in Hongkong, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, oppositieleden Svetlana Tichanovskaja (Belarus) en Aleksej Navalny (Rusland) en voormalig Amerikaans president Donald Trump.

Jaarlijks worden op 10 december de Nobelprijzen uitgereikt in Zweden, in de hoofdstad Stockholm. Behalve de Nobelprijs voor de Vrede, die wordt uitgereikt in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen.

Nobelprijswinnaars Maria Ressa and Dmitry Muratov.

Maria Ressa en Dmitry Muratov, winnaars van de Nobelprij voor de Vrede