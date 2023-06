Kritische moeder uit Rusland verlinkt door Anna die al bijna 800 Russen verlinkte

Alla Fatchelislamova uit de regio Tjoemen (ruim 2000 kilometer ten oosten van Moskou) verloor haar dienstplichtige zoon eind 2022 bij de beschietingen van Belgorod. Die Zuid-Russische regio ligt tegen Oekraïne aan en wordt de laatste maanden bestookt door raketten en drones. Ook vallen Russische rebellengroepen vanuit Oekraïne het gebied geregeld binnen.

Fachelislamova had in een interview op het YouTube-kanaal van de onafhankelijke nieuwssite Novaja Gazeta Europa haar twijfels geuit over de zin van de ‘speciale militaire operatie’, zoals Moskou het grootschalige bloedvergieten in Oekraïne nog altijd noemt.

,,Om eerlijk te zijn, toen de oorlog begon, keek ik (het nieuws, red.), huilde voortdurend en was bezorgd. Wie heeft deze oorlog nodig? Niemand. Zelfs toen aan het begin ervan mijn zoon nog niet in het leger zat, huilde ik om vreemden’’, zei Fatchelislamova.

‘Professionele klokkenluider’

Tegen de lokale site 72.ru vertelt ze, dat na het gewraakte interview de politie arriveerde en haar op een smartphone toonde, dat er een aangifte tegen haar was binnengekomen. ,,Ze vroegen waarom ik het interview had gegeven en wisten niet eens dat mijn zoon dood was’’, verklaart Fatchelislamova. ,,Daarna kwamen ze naar mijn werk om een papieren versie van de aangifte te tonen.’’

De aangifte bleek te komen van de Russische Anna Korobkova. Zij noemde zich op een Telegram-kanaal een ‘professionele klokkenluider’ en gaat er prat op al 764 landgenoten die zich kritisch uitlieten over de strijd in Oekraïne bij de politie te hebben verlinkt.

Volgens Fatchelislamova schreef Korobkova in de aanklacht dat ze ‘zwaar gestraft’ moest worden voor het ‘in diskrediet brengen’ van het leger, omdat ‘zelfs tijdens de Grote Patriottische Oorlog (de Tweede Wereldoorlog, red.) de familieleden van de doden niet het recht hadden zich ertegen uit te spreken.’’

Boetes van honderden euro's, ontslag of zelfs celstraffen

Korobkova is wellicht een van de meest luidruchtige verklikkers, maar zeker niet de enige. Er zijn geen officiële statistieken, maar hun aantal is sinds het begin van de inval in Oekraïne gegroeid, stellen Russische advocaten. De strafzaken die volgen op een aangifte, leiden tot boetes van honderden euro’s, ontslag of zelfs celstraffen.

Voor de Russische pro-Kremlin-politicoloog en regelmatige gast in talkshows op de staatstelevisie, Pavel Danilin, is het nog niet genoeg. ,,Helaas schrijven mensen nog steeds te weinig aanklachten’’, stelde hij onlangs. Een artikel over het ‘in diskrediet brengen’ van het Russische leger verscheen kort na het uitbreken van een grootschalige oorlog in Oekraïne in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Administratieve Overtredingen van de Russische Federatie.



Volgens de gerechtelijke afdeling van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie ontvingen Russische rechtbanken vorig jaar 5622 administratieve protocollen over het ‘in diskrediet brengen’ van het Russische leger. De rechtbanken zouden 4439 boetes hebben opgelegd, waarmee Russische burgers werden gestraft voor meer dan 151 miljoen roebel.

