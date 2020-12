Kroatië getroffen door zware aardbeving: hoofdstad Zagreb zonder elektriciteit

Volgens berichten is er geen huis onbeschadigd. ,,Alle daken zijn kapot. Mijn zoon ging helpen bij een ingestort flatgebouw om mensen onder het puin vandaan te halen. Hij neemt zijn telefoon niet meer op. Alle lijnen zijn uitgevallen. De schade is groter dan tijdens de oorlog", aldus een bewoonster Sabina Soldan in een live blog van 24-Sata.



De regionale televisiezender N1 was ter plaatse in Petrinja, op 46 kilometer van Zagreb, om verslag te doen van de gevolgen van de aardbeving van gisteren. Op beelden is te zien hoe brandweerlieden het puin van bedolven auto’s afhalen. Op andere beelden is te zien hoe iemand onder de brokstukken wordt uitgehaald. Grote zorgen zijn er rond de Sloveense kerncentrale in Krsko die uit voorzorg is stilgelegd, melden lokale media.