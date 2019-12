Kunst: aan de muur geplakte banaan verkocht voor 120.000 dollar

Gouden wc-pot

Volgens Perrotin liep Cattelan al een jaar rond met het idee om een banaan tot kunst te verheffen. ,,Telkens als hij op reis ging, hing hij een banaan omhoog in zijn hotelkamer ter inspiratie”, ging het verhaal. ,,Hij maakte verschillende ontwerpen. Eerst in hars, dan in brons, om uiteindelijk terug te keren tot het oorspronkelijke idee: een echte banaan.” Cattelan kocht de bananen in kwestie in een groente- en fruitwinkel in Miami. Wat de kopers moeten doen wanneer hun banaan na enkele dagen begint te rotten, is hen niet meegedeeld.